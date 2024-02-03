السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قطر يفوز على أوزبكستان بضربات الترجيح ويلتقى إيران فى قبل نهائى أمم آسيا

منتخب قطر
منتخب قطر

أكمل المنتخب القطري عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الأوزبكستاني بضربات الترجيح بنتيجة 3-2.

وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله أوتكير يسيبوف لاعب أوزبكستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، قبل أن يدرك أوديلجون هامروبيكوف التعادل في الدقيقة 59.

ولم ينجح أحد الفريقين في حسم الأمور لصالحه، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين دون أن ينجح أحدهما في خطف الفوز.

وبعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل، تم اللجوء لضربات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب القطري الذي فاز 3 /2.

وبهذا الفوز يكمل منتخب قطر عقد المتأهلين لقبل نهائي البطولة، حيث سيواجه إيران في الدور قبل النهائي، فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره الأردني في الدور نفسه.

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