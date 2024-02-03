إقبال كبير على أعمال طه حسين في جناح قصور الثقافة بمعرض الكتاب

شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من جمهور المعرض على اقتناء أعمال عميد الأدب العربي طه حسين والأعمال والدراسات الصادرة عنه، والتي أصدرتها قصور الثقافة وتواصل بها الاحتفاء بالذكرى الخمسين لرحيل العميد.

وطرحت الهيئة هذا العام، عددا من الكتب التي قام العميد بترجمتها والمشاركة في تحقيقها وتشهد إقبالا كبيرا من جمهور المعرض، منها كتاب "كليلة ودمنة" لعبد الله بن المقفع - تحقيق: عبد الوهاب عزام وطه حسين.

ويعد الكتاب أحد درر التراث العالمي، والمعبر عن الثراء الحضاري لبلاد الهند والفرس والعرب، ويحتوي على عدة أبواب متنوعة تضم كثيرا من القصص التي أبطالها حيوانات، ولكل حيوان شخصية وسلوك، وكل سلوك يرمز إلى صفات عدة، تعبر في النهاية عن مجموعات بشرية، ويقدم الكتاب الحكمة على ألسنة الحيوانات الذين كانوا أبطال الحكايات والقصص التي تدعو للتحلي بالأخلاق الحميدة.

وتنفرد هيئة قصور الثقافة، هذا العام بإصدار 5 كتب دفعة واحدة عن سيرة ومسيرة د. طه حسين عميد الأدب العربي.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في معرض الكتاب هذا العام بمجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها في إطار برنامج وزارة الثقافة، تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 خلال الفترة من 25 يناير الماضي على أن تستمر حتى السادس من فبراير الجاري تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بينما تستضيف مصر النرويج ضيف شرف.

ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على عالم المصريات الدكتور سليم حسن (1893 - 1961)، ليكون شخصية المعرض ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني (1931- 2023) ليكون شخصية معرض الطفل.

ويضم المعرض هذا العام محورا جديدا "مؤتمر اليوم الواحد"، بينما يضم ستة مؤتمرات منها على سبيل المثال مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية.