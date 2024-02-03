متحدث "فتح": وقف العدوان وإقامة الدولة الفلسطينية الحل الوحيد للأزمة

تحدث عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، عن جولة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط، قائلًا إن بلينكن والإدارة الأمريكية يعرفون أين يكمن الحل للقضية الفلسطينية.

متحدث “فتح”: أمريكا ما زالت تدعم دولة الاحتلال

وأضاف "دولة" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "ما زالت أمريكا تدعم دولة الاحتلال في كل الاتجاهات، وهم جزء من الدعم الذي استهدف قطاع غزة".

وأشار إلى أن العديد من الأسلحة التي استخدمت في تنفيذ المجازر الدامية في قطاع غزة التي قتلت الفلسطينيين ودمرت 70% من القطاع هي أسلحة أمريكية، موضحًا أن أمريكا استمعت للموقف الفلسطيني مرارًا وتكرارًا والموقف كان واضحًا، وعلى أمريكا تشكيل حالة من الضغط لوقف العدوان فورًا عن الشعب الفلسطيني.

وتابع: "نحن نقترب من انتهاء الشهر الرابع للحرب ولم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بأي فعل ضاغط لوقف العدوان بل على العكس ظلت مساندة له".

وطالب المتحدث باسم حركة فتح الإدارة الأمريكية بأن تكون مواقفها واضحة وألا تتحدث بلغتين، وأن تكون اللغة الوحيدة قولًا وفعلًا هي وقف العدوان، وفتح مسار حقيقي سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.