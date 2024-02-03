محاضرة تعريفية للأطفال داخل جناح دولة الإمارات في معرض الكتاب

نظم جناح دولة الإمارات محاضرة تعريفية لأطفال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، حول الإمارات السبع التي تتألف منها دولة الإمارات وهي أبوظبي ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ومعلومات عما تتمتع به كل إمارة.

وحازت المحاضرة على إعجاب الأطفال وتفاعلوا معها في مشهد ساده السعادة والسرور، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية تخليدًا لذلك الحدث، ويأتي ذلك في ظل حرص دولة الإمارات على تكثيف حملات التوعية بجهودها التنموية، لتحسين صورتها الذهنية عند الأجيال الجديدة.

وكان قد حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب رقمين قياسيين جديدين خلال تسعة أيام منذ فتح أبوابه للجمهور، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار أكثر من 3.5 مليون زائر، وسجل أمس الجمعة، وهو اليوم التاسع من المعرض، حضور قرابة 700 ألف زائر، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث الثقافي البارز.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "تفرد المعرض هذا العام بالعديد من المشاهد الاستثنائية، واستطاع تقديم وجبة ثقافية متنوعة جمعت بين الثقافة والفن والأدب والشعر وغيرها من دروب الثقافة المتنوعة."

وتابعت وزيرة الثقافة: "نراهن على وعي الجمهور وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث السنوي الاستثنائي، ونأمل أن يختتم المعرض بعدد زوار يفوق العام الماضي بجميع أيامه، والذي بلغ 3 مليون و700 ألف زائرً".

معرض الكتاب 2024

تقام هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

جناح الإمارات بمعرض الكتاب

جناح الإمارات بمعرض الكتاب

جناح الإمارات بمعرض الكتاب

جناح الإمارات بمعرض الكتاب

جناح الإمارات بمعرض الكتاب