الزمالك يواجه الجيش والقناة يستضيف الأهلى فى دورى الطائرة

تقام اليوم ست مباريات في الأسبوع الرابع للدور الثاني “أ” في الدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال تبدأ في الرابعة مساء بمباراة الطيران وإيسترن كومباني في المجموعة الأولى وفي نفس التوقيت تقام مباراة بتروجت وسموحة في المجموعة الثانية.

وتقام أربع مباريات في السادسة مساء فيلتقي الداخلية مع الاتحاد السكندري والزمالك مع طلائع الجيش في المجموعة الأولى والأهلي مع القناة والترسانة مع سبورتنج في المجموعة الثانية.

الأهلي والزمالك يحققان العلامة الكاملة

ويتصدر الزمالك المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة بعد فوزه في المباريات الثلاثة التي لعبها في الدور الثاني يليه الاتحاد السكندري برصيد 17 نقطة وطلائع الجيش 13 نقطة والطيران خمس نقاط وإيسترا كومباني أربع نقاط وأخيرا الداخلية برصيد ثلاث نقاط.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة يليه سبورتنج 16 نقطة وسموحة برصيد 12 نقطة وبتروجت ست نقاط والترسانة والقناة ولكل منهما أربع نقاط.

كانت بطولة الدوري قد توقفت بسبب مشاركات منتخب مصر للرجال والسيدات في تصفيات المنطقة الخامسة الموهلة لدورة الألعاب الإفريقية في “أكرا”.

من ناحية أخرى تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة في الدور الثاني "ب" لدوري الكرة الطائرة إذ يلتقي الإعلاميين مع مصر للبترول والزهور مع دمنهور و6 أكتوبر مع الصيد في المجموعة الأولى ودلفي مع هليوبوليس والمقاولون مع الإسكندرية للبترول والشمس مع هليوليدو في المجموعة الثانية.

ويتصدر مصر للبترول المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة يليه دمنهور 16 نقطة والزهور 15 نقطة والصيد 13 نقطة و6 أكتوبر ست نقاط والإعلاميين ثلاث نقاط.

ويتواجد فريق دلفي وهليوبوليس في صدارة المجموعة الثانية ولكل ممنهما 21 نقطة يليهما الشمس 16 نقطة والإسكندرية للبترول عشر نقاط والمقاولون ثلاث نقاط وأخيرا هليوليدو برصيد نقط واحدة.