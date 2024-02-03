السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندرى يتصدر دورى السوبر لكرة السلة والأهلي يحقق العلامة الكاملة

الأهلي هزم الاتحاد
الأهلي هزم الاتحاد السكندري في الجولة السادسة

تصدر فريق الاتحاد السكندري دوري السوبر لكرة السلة للرجال بعد انتهاء الجولة السادسة برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة .

الأهلي بالعلامة الكاملة 

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من الفوز في المباريات الخمس التي لعبها وله مباراة مؤجلة مع الجزيرة بسبب وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وجاء الزمالك وسبورتنج في المركزين الثالث والرابع ولكل منهما عشر نقاط من أربعة انتصارات وهزيمتين.

ويتواجد سموحة في المركز الخامس برصيد 8 نقاط من انتصارين وأربع هزائم يليه الجزيرة وهليوبوليس ولكل منهما سبع نقاط وأخيرا فريق المصرية للاتصالات برصيد ست نقاط.

كانت مباريات الجولة السادسة لدوري السوبر لكرة السلة قد أسفرت عن فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 84 – 78 وفوز الزمالك على المصرية للاتصالات 86 – 53 وفوز سبورتنج على سموحة 71 – 60 وفوز الجزيرة على هليوبوليس 66- 56.

القناة يتصدر تحديد المراكز من 9 إلى 16 

من ناحية أخرى تصدر القناة ترتيب الفرق التي تلعب على المراكز من التاسع وحتى السادس عشر في دور السوبر لكرة السلة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من ست مباريات يليه طلائع الجيش برصيد 11 نقطة والطيران برصيد عشر نقاط.

ويحتل الشمس ومصر للتأمين المركزين الثاني عشر والثالث عشر ولكل منهما تسع نقاط وجاء إيسترن كومباني في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط واحتل الزهور المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط وأخيرا  الأوليمبي برصيد ست نقاط.

وأسفرت مباريات الجولة السادسة عن فوز القناة على إيسترن كومباني 69 – 61 وفوز طلائع الجيش على الأوليمبي 67 – 55 وفوز الطيران على مصر للتأمين 73 – 51 وفوز الشمس على الزهور 71 – 64.

بطولة دورى السوبر لكرة السلة الاتحاد السكندرى الاهلى الزمالك سبورتنج

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