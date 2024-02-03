السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم القاهرة" تفتح غدا باب التظلمات على نتائج الامتحانات

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يتم قبول التظلمات على نتائج الامتحانات لجميع المراحل بدءً من غد الأحد الموافق 2024/2/4 ولمدة خمسة عشر يوم عمل.

التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024

ويمكن لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة الامتحانات بالفصل الدراسي الأول 2024، من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، حيث يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم على نتيجة الامتحانات إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة وقدرها عشرون جنيها في المادة الواحدة، طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

وبعد ذلك يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحانات الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم من نتيجة الامتحانات أو عدم أحقيته، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية داخل المدارس، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات فى المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، ويمكن معرفة النتائج عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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