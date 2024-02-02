الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 5 متهمين بتشكيل عصابي لسرقة هواتف المواطنين في الموسكي

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق اليوم الجمعة، بحبس 5 عناصر إجرامية كونوا  تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة هواتف المواطنين عن طريق “النشل"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد القبض عليهم في دائرة قسم شرطة الموسكي.

واعترف عناصر التشكيل العصابي أمام جهات التحقيق، بارتكاب 8 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته، وأرشدوا عن إخفائهم المسروقات لدى عميلهم سيئ النية مالك محل هواتف محمولة- بدائرة قسم شرطة المعادى.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين " لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الموسكى، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالى– عدد 2 هاتف محمول "مجهولان المصدر".

عناصر إجرامية الهواتف المحمول سرقة الهواتف المحمول مالك محل هواتف محمولة قسم شرطة المعادي الأجهزة الأمنية

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