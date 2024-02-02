حبس 5 متهمين بتشكيل عصابي لسرقة هواتف المواطنين في الموسكي

أمرت جهات التحقيق اليوم الجمعة، بحبس 5 عناصر إجرامية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة هواتف المواطنين عن طريق “النشل"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد القبض عليهم في دائرة قسم شرطة الموسكي.

واعترف عناصر التشكيل العصابي أمام جهات التحقيق، بارتكاب 8 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته، وأرشدوا عن إخفائهم المسروقات لدى عميلهم سيئ النية مالك محل هواتف محمولة- بدائرة قسم شرطة المعادى.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين " لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الموسكى، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالى– عدد 2 هاتف محمول "مجهولان المصدر".