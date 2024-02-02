كواليس نقل 3 جنود أمريكيين قتلوا فى الأردن.. وبايدن: "خاطروا بكل شىء"

كشف تقرير لشبكة “سي إن إن" اليوم الجمعة، أن الرئيس الامريكي جو بايدن حضر عملية نقل 3 أمريكيين قتلوا في هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن.

وبحسب التقرير، فإن أخطر مسئوليات الرئيس الأمريكي، مشاهدة قتلى الحرب في البلاد وهم يعودون إلى ديارهم فيما يسميه الجيش "النقل الكريم".

وحضر الرئيس جو بايدن جلسته الثانية كقائد للقوات المسلحة اليوم الجمعة، لتكريم الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا في هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن نهاية الأسبوع الماضي مع وصول رفاتهم إلى الأراضي الأمريكية، وقال بايدن: “لقد خاطروا بكل شىء”.

وشهد “بايدن” اليوم الجمعة، نقل الرقيب ويليام ريفرز، 46 عامًا؛ واثنين من المتخصصين في الجيش تمت ترقيتهما بعد وفاتهما إلى رتبة رقيب: كينيدي ساندرز، 24 عامًا، وبريونا موفيت، 23 عامًا. وجميعهم من جورجيا.

ولم تنتقم الولايات المتحدة بعد من الهجوم بطائرة بدون طيار في الأردن والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، على الرغم من أنها ألقت باللوم على مجموعة مظلة من المسلحين المدعومين من إيران في العراق. وقال المسؤولون إنه من المتوقع حدوث ضربة مضادة متعددة المراحل قريبًا.

لكن يوم الجمعة، انصب اهتمام بايدن على الأمريكيين المفقودين والعائلات التي تركوها وراءهم.

تبادلت العائلات ذكريات أحبائها

في الاجتماعات الماضية، تبادلت العائلات ذكريات أحبائها - أو، كما كان الحال في بعض الأحيان، تبادلت الكلمات المتوترة مع الرئيس - على انفراد.

بعد ذلك، ينتقل الرئيس ومن يرافقه إلى الخارج إلى المدرج، حيث تنتظر الطائرة العسكرية التي تحمل رفات أحبائهم. يتم إحضار العائلات إلى المدرج ويتم وضعها على بعد بضع مئات من الأقدام من الطائرة. حافلة تحميهم من أعين وسائل الإعلام.

يتم نقل الحالات الواحدة تلو الأخرى بدقة مهيبة من قبل فرق مكونة من سبعة أفراد من مقصورة طائرة الشحن العسكرية إلى عربات المشرحة الرمادية المنتظرة.

تتم عمليات النقل في صمت قريب؛ همهمة القوة المساعدة للطائرة لا يخترقها سوى تنهدات عرضية من أفراد الأسرة الذين كانوا يراقبون في مكان قريب ومكالمات أحد الضباط "لتقديم الأسلحة" عند ظهور الحالات.

بمجرد نقل الرفات من الطائرة، يتم نقلها إلى المشرحة الأساسية، وإعدادها للدفن ونقلها إلى الأمام.

ولا يحضر الرؤساء هذه الطقوس دائمًا، ولم يُسمح لوسائل الإعلام بتوثيقها إلا بدءًا من عام 2009.

وكتب الرئيس السابق باراك أوباما في مذكراته: «شعرت أن توثيق بعض هذه التحويلات علنًا على الأقل، أعطى بلادنا وسيلة أوضح لحساب تكاليف الحرب، وآلام كل خسارة».

يصف مساعدو الرؤساء الذين حضروا عمليات نقل كريمة في الماضي رؤساءهم بأنهم تأثروا بشكل واضح بتجربة رحلة العودة إلى الوطن.

ذهب أوباما إلى عمليتين انتقاليتين كريمتين في دوفر؛ ذهب ترامب إلى أربعة، حيث أحضر معه ذات مرة الممثل جون فويجت في دعوة في اللحظة الأخيرة. وقد حضر بايدن ثلاثة اجتماعات، بما في ذلك عندما كان نائبًا للرئيس وعضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير. لقد ادعى ذات مرة أنه تم منعه من حضور عمليات نقل كريمة في دوفر من قبل البنتاجون، واصفًا الأوقات التي أراد فيها تقديم احترامه ولكن لم يُسمح له بذلك.

وحضر أول ظهور له كرئيس في عام 2021، عندما قُتل 13 من أفراد الخدمة الأمريكية في هجوم إرهابي خارج بوابات مطار كابول في أفغانستان.

وعندما كان يجتمع على انفراد مع عائلات الأميركيين الذين قتلوا في كابول، واجه غضباً شديداً وعواطف شديدة؛ كان بعض أفراد الأسرة قد تصارعوا مسبقًا حول ما إذا كانوا يريدون مقابلة الرئيس على الإطلاق