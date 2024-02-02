الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بعد غياب 5 سنوات.. محمود التهامى يعود بالإنشاد فى مولد السيدة زينب

الشيخ محمود التهامي
الشيخ محمود التهامي

تحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب، رضي الله عنها، بمركز شباب السيدة زينب.

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وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ عموم مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، بعد غياب طال لأكثر من خمس سنوات ومنع إقامة الموالد بمحافظة القاهرة منذ بداية تداعيات كورونا يعود الشيخ محمود التهامي بالإنشاد في المولد الزينبي بعد الحصول على الموافقات الأمنية والمصنفات الفنية والمجلس الأعلي للثقافة وستقوم مؤسسة بيت الإنشاد بالتجهيزات الفنية واللوجستية والتعامل والتنظيم والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة  الدكتور سيد حزين، وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومع الجهات المختصة على أعلى مستوى ورؤية جديدة لإحياء الموالد والمناسبات الدينية في الاحتفالات بموالد آل البيت للترويج للثقافة المصرية الأصيلة والسياحة الدينية بمصر والتعاون بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية.

الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين السيدة زينب

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