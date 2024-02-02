حبس عامل بتهمة سرقة محتويات محل "بلاى ستيشن" فى التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة محل بلاي ستيشن بمنطقة التجمع الأول.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في ضبط عامل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة "5 شاشات- 2 شاشة كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر- 6 أجهزة بلاي ستيشن- 20 ذراع بلاي ستيشن"، من داخل محل بأسلوب كسر الباب بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بذات الأسلوب، مستغلًا علمه بالمكان لسابقة عمله به، وبإرشاده تم ضبط جميع المسروقات.