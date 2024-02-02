"تواطؤ في جرائم حرب".. 800 مسؤول ينتقدون السياسات الغربية تجاه غزة

وقع أكثر من 800 مسؤول من الولايات المتحدة وأوروبا، اليوم الجمعة، على انتقادات لاذعة للسياسة الغربية تجاه إسرائيل وغزة، واتهموا حكوماتهم بالتواطؤ المحتمل في جرائم حرب.

وبحسب شبكة سي ان ان الامريكية٫ حيث قال المسؤولون إن هناك “خطراً معقولاً من أن سياسات حكوماتنا تساهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية”، ويتهمون حكوماتهم بالفشل في إلزام إسرائيل بنفس المعايير التي تطبقها على الدول الأخرى وإضعاف "مكانتهم الأخلاقية" في العالم.

80 مسؤولاً ودبلوماسياً أميركياً

وفي عرض غير مسبوق للمعارضة المنسقة منذ الحرب الإسرائيلية ضد حماس قبل ما يقرب من أربعة أشهر، يدعو الموقعون حكوماتهم إلى "استخدام كل نفوذها" لتأمين وقف إطلاق النار والتوقف عن القول بأن هناك "أساس منطقي استراتيجي يمكن الدفاع عنه وراء هذه الحرب" عملية إسرائيلية”.

وتأتي الرسالة العامة، التي صدرت يوم الجمعة، بعد أسبوع من قرار محكمة العدل الدولية بأن ادعاءات جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة "معقولة"، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير" للحد من الموت والقتل.

وأشار إلى أن الدمار الذي سببته حملتها العسكرية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وقال مسؤول أمريكي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، ووقع الرسالة، لشبكة CNN يوم الجمعة، إن البيان "يُظهر عمق المخاوف والغضب والرعب الذي نشهده جميعًا".

وتابع: "نقاط الحديث التي يتم طرحها يومًا بعد يوم لا تقطعها."

وقال المسؤول الأمريكي، إن الموقعين كانوا مدفوعين بتجربتهم المشتركة في تجاهل حكوماتهم لمخاوفهم و"مدى ملاءمة" المعارضة العامة من قبل موظفي الخدمة المدنية عندما يتم تجاهلها داخليًا.

وأضاف أن قرار محكمة العدل الدولية النظر في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل كان بمثابة تأكيد لمخاوف أصحاب البلاغ ونفت إسرائيل بشدة الاتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وقال المسؤول: "ما كان مهما حقا بالنسبة لنا على الجانب الأمريكي هو ربط الأسلحة مع الناس في أوروبا الذين يعتقدون أن حكوماتهم تتبع قيادة الولايات المتحدة، ويشعرون بأن ذلك مقيد". "لذلك اعتقدنا أنه من المهم أن يواصل المسؤولون الأمريكيون توضيح مخاوفهم بشأن سياسة الحكومة بشأن هذا الأمر".

ويقول البيان، الذي لم يذكر الموقعين عليه، إنه تم “تنسيقه” من قبل موظفي الخدمة المدنية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهولندا والولايات المتحدة، وأيده موظفو الخدمة المدنية في بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.

على الرغم من أن الرسالة لم تذكر مؤلفيها، إلا أن المسؤول الأمريكي قال لشبكة CNN إن العديد من الزملاء يخشون فقدان وظائفهم، وأن انخفاض عدد الموقعين الأمريكيين يعكس حماية أقوى للمعارضين الرسميين في أوروبا.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الهولندية الرد على البيان. كما تواصلت CNN مع الحكومة الإسرائيلية للرد.

وقال موظف حكومي بريطاني كبير لشبكة CNN عن الرسالة: “نشعر أن السياسيين استجابوا للوضع المتطور، وهو ما تجلى في كلمات وزير الخارجية هذا الأسبوع”.

وفي الرسالة، يقول المسؤولون إنهم أثاروا مخاوفهم داخليًا داخل حكوماتهم ومؤسساتهم، لكن مخاوفهم المهنية غالبًا ما يتم تجاهلها "لاعتبارات سياسية وأيديولوجية".

وكتبوا: "نحن ملزمون ببذل كل ما في وسعنا نيابة عن بلداننا وأنفسنا حتى لا نكون متواطئين في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن".