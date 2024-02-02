زخارف العصر العثماني تجتذب رواد معرض الكتاب في جمعته الأخيرة

تعرض دار صندوق التنمية الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، مجموعة متنوعة من معروضات الزخارف العثمانية والحلي إلى جانب الأكواب والأطباق المنقوشة، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل زووار معرض الكتاب في يومه التاسع.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تراوحت اسعار القطع المزخرفة لتبدأ من 100 جنيه، وتصل لـ 1000 جنيه، فطقم فنجان القهوة بالاطباق بـ 160 جنيها، وطبق الفاكهة بـ 250 جنيها، والصناديق الخشبية بـ 300 جنيه.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.