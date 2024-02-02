الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: 17 ألف طفل انفصلوا عن آبائهم فى غزة

أطفال غزة
أطفال غزة

أفادت تقديرات الأمم المتحدة، اليوم، أن ما لا يقل عن 17,000 طفل في غزة انفصلوا عن والديهم.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد تُرك ما لا يقل عن 17,000 طفل في قطاع غزة دون مرافق أو منفصلين عن ذويهم، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

قصة مفجعة عن الخسارة والحزن 

 

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وقال جوناثان كريكس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأراضي الفلسطينية: “كل واحد لديه قصة مفجعة من الخسارة والحزن”، كما أن كل واحد منهم "هو طفل يتصالح مع واقع جديد رهيب".

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف، عبر رابط فيديو من القدس يوم الجمعة، إن “هذا الرقم يمثل 1% من إجمالي عدد النازحين– 1.7 مليون شخص”.

وقال كريكس إن تعقب هوية الأطفال كان "صعبًا للغاية"، لأنه في بعض الأحيان يتم نقلهم إلى المستشفى و"ببساطة لا يستطيعون حتى قول أسمائهم" بسبب الصدمة أو الإصابة. 

وقال إنه خلال النزاعات، كان من الشائع أن تعتني الأسر الممتدة بالأطفال الذين فقدوا والديهم.

وأضاف كريمي مع ذلك، في غزة، "بسبب النقص الكبير في الغذاء أو الماء أو المأوى، تعاني الأسر الممتدة نفسها من الحزن وتواجه تحديات في رعاية طفل آخر على الفور، بينما تكافح هى نفسها من أجل تلبية احتياجات أطفالها وأسرتها".

وفي سياق متصل، بشكل عام، فقد تصف اليونيسف الأطفال المنفصلين عن ذويهم بأنهم أولئك الذين هم بدون والديهم، في حين أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم هم أولئك المنفصلون والذين ليس لديهم أقارب آخرين أيضًا.

ويستمر جيش الاحتلال في القصف في قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر الماضي، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها صادر اليوم الجمعة.

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