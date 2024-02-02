"اليونيسف": 335 ألف طفل دون 5 سنوات فى قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحاد

قال عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن 17 ألف طفل في قطاع غزة فقدوا ذويهم جراء القصف الإسرائيلي.

تدنى الأوضاع بالقطاع

وأضاف "عمار"، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة تجد صعوبة كبيرة في تحديد أماكن الأطفال بقطاع غزة بسبب القصف المتواصل.

وتابع: "نقدم الدعم النفسي والحماية والاحتياجات الأساسية للأطفال في قطاع غزة، ولدينا برامج لدعم الصحة النفسية والاجتماعية لعدد كبير من الأطفال في غزة".

ضحايا العدوان الغاشم

واستطرد: "70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من النساء والأطفال، كما أن 335 ألف طفل دون 5 سنوات في قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحاد".