الآلاف يستعدون لأداء صلاة الجمعة فى معرض الكتاب (صور)

قام منظمو معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالاستعداد لأداء الزوار صلاة الجمعة، وذلك بفرش السجاد وتجهيز منبر الخطيب لإلقاء خطبته على عشرات الآلاف من المواطنين الذين احتشدوا من جميع البلدان لزيارة معرض الكتاب في يومه التاسع.

كانت الجمعة الماضية، قد شهدت أداء عشرات الآلاف من زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب، صلاة الجمعة في الساحات الموجودة أمام صالات المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

صلاة الجمعة في معرض الكتاب

صلاة الجمعة في معرض الكتاب

صلاة الجمعة في معرض الكتاب

صلاة الجمعة في معرض الكتاب