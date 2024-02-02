مؤلفة "لغز غرفة الملابس": تناول مشاجرات ومواقف كوميدية في عالم كرة القدم

قالت بسمة صبحي، مؤلفة كتاب "لغز غرفة الملابس" الذي تشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، إن هذا الكتاب ثامن كتبها، حيث ألفت 6 كتب رياضية من قبل؛ لأنها تحب معرفة تفاصيل كل شيء عن كرة القدم، ومنها التفاصيل التي تحدث في غرفة خلع الملابس.

وأضافت صبحي، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "كان لديّ فضول حتى أحكي ما حدث في الغرفة مثل المشاجرات والأمور الكوميدية وغيرها".

مؤلفة كتاب لغز غرفة الملابس: غرف خلع الملابس تضم لاعبين من ثقافات مختلفة

كما أشارت إلى أن غرف خلع الملابس تضم لاعبين من ثقافات مختلفة، ويجب أن يكونوا متعاونين ومترابطين حتى يحقق الفريق نتائج أفضل، ولكن أحيانًا تقع مشادات ومشاجرات بينهم، كما تقع مشادات ومشاجرات بين اللاعبين ومدربيهم، مثلًا قد تشاجر المدرب التاريخي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيرجسون مع لاعب الفريق الأسبق ديفيد بيكهام وقذفه بالحذاء ما تسبب في إصابته بجرح أعلى منطقة العين، وفي اليوم التالي ظهر بيكهام في وسائل الإعلام وحاجبه مفتوح، وغادر الفريق وانتقل إلى ريال مدريد.