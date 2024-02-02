الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

تختلف مواقيت صلاة الجمعة من مدينة إلى أخرى، طبقا للتوقيت المحلي لكل منها، وذلك نظرا لاختلاف الغروب والشروق من مكان لمكان آخر، ويكثر التساؤل عن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث تحرص الهيئة العامة للمساحة المصرية على نشر لمواعيد الصلاة والتوقيتات المختلفة بشكل يومي، بما في ذلك توقيت صلاة الجمعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد الصلاة اليوم الجمعة 2 فبراير في القاهرة وباقي المحافظات.

ونشرت الهيئة العامة للمساحة من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني ميعاد صلاة الجمعة اليوم الموافق 2 من فبراير، إذ أن تهدف الهيئة العامة من هذه الخطوة التقديم لخدمة مهمة للمواطنين، ويمكنهم من عبرها معرفة مواقيت الصلاة بأي مكان في مصر.

موعد صلاة الجمعة اليوم

  • موعد صلاة الجمعة في القاهرة: أذان الجمعة الساعة 12:09 مساءً.
  • موعد صلاة الجمعة في البحيرة: أذان الجمعة الساعة 12:12 مساءً.
  • موعد صلاة الجمعة في الغربية: أذان الجمعة عند الساعة 12:09 مساءً.
  • موعد صلاة الجمعة في بني سويف: أذان الجمعة الساعة 12:09 مساءً.
  • موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: أذان الجمعة الساعة 12:04 مساءً.
  • موعد صلاة الجمعة في سوهاج: أذان الجمعة الساعة 12:07 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:16  ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 10: 3
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء  6:51

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:13
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:55 م.  

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:12
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد  صلاة العصر 3:05 م 
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء 6:47  م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 11:56 
موعد صلاة  العصر 3:01 م
وقت صلاة المغرب 5:24 م
وقت صلاة العشاء 6:41 م.     

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وقت صلاة الفجر 5:06  ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:49

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