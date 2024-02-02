عاجل| "الأرصاد": طقس غير مستقر اليوم والعظمى فى القاهرة 16 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024.

البلاد متأثرة بمنخفض جوي منذ الإثنين الماضي

وقالت غانم في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة اليوم؛ بسبب تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا منذ الإثنين الماضي.

وأضافت أن المنخفض الجوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية بالإضافة إلى منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى حدوث انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة.

الأجواء الشتوية الباردة ما زالت مؤثرة بشكل كبير في معظم محافظات شمال البلاد

كما أشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تكون 16 درجة مئوية خلال فترة النهار، متابعة: "الأجواء الشتوية الباردة ما زالت مؤثرة بشكل كبير في معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت: "مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل فإن درجات الحرارة الصغرى تنخفض بشكل كبير والأجواء شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية مع وجود فرص لسقوط أمطار".