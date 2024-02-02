الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1255 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بالمنوفية

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية صراوه بمركز أشمون، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، ومتابعة الدكتورة رشا محمود خضر وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية.

 توقيع الكشف الطبي على 1255 مواطنًا في 5 مراكز

ونجحت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بقرية صراوة التابعة لمركز أشمون في توقيع الكشف الطبي على 1255 مواطنًا، وخدمت القافلة 5 قرى في الوحدة المحلية.

وأضافت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1255 مواطنًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 269 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل 175 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 23 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 12 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية.

 

مناقشة معايير الجودة بمستشفى حميات شبين الكوم

وعلى جانب آخر ترأست الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اجتماعا لمناقشة معايير الجودة بمستشفى حميات شبين الكوم، ولتفقد ما تم إنجازه من توصيات خاصة بمعايير اعتماد المستشفيات بها، بحضور الدكتور حسين محمد حسين، مدير المستشفى، والدكتور محمد سلامة، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة هبة حمدي، مدير إدارة الجودة، والدكتورة سوزان السعدني، مدير المكتب الفني، والدكتورة سارة سعيد، من المكتب الفني بالمديرية، وفريق الوزارة الدكتورة ريهام الزيني، والدكتورة عزة عبدالعزيز، والدكتور حسام محمد، وفريق العمل بالمستشفى.

محافظة المنوفية مركز اشمون قرية صراوه الكشف الطبي المجاني ١٢٢٥مستفيد

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