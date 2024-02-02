مباحثات الرئيس السيسى مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس فى قصر الاتحادية، مع محمد يونس المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، بالإضافة إلى عدد آخر من الأخبار اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

فتحت عنوان: السيسى: نساند جهود الأشقاء فى ليبيا لإجراء الانتخابات وخروج القوات الأجنبية، قالت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد دعم مصـر جميع الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضى الليبية، ودعم مؤسسات الدولة، لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يحقق مصالح الشعب الليبى الشقيق، ويدفع مسار الاستقرار والتنمية فى ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس، أمس فى قصر الاتحادية، محمد يونس المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى.

ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية

ونقلت الصحيفة عن المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة قوله، إن المباحثات شهدت تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة منها، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة، للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات، بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبى الشقيق، والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين، قالت صحيفة "الأهرام"، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع؛ تمهيدا للبدء فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بالنظر لما يمثله تنفيذ مشروعاتها فى مختلف القطاعات من دور مهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه، أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، وعدد آخر من المسئولين.

وبالانتقال إلى صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان: الخبز الدعم.. لغير حاملي البطاقات التموينية، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة تدرس طرح الخبز المدعم لخير حاملي البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تتطلب تأمين شبكة الإتصال مع عدة جهات مختلفة..قائلًا "لإننا نتحدث عن كروت مسبقة الدفع وأموال متصلة بالبنوك وعمليات خصم مباشر وكل الأمور المالية".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير التموين، نوه إلى الانتهاء من تأمين الشبكة وجار اختبارها حاليًا وسيتاح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية في القريب العاجل.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان: ضرورة إطلاق عملية سلام جادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قالت صحيفة "الجمهورية"، إن وزير الخارجية سامح شكري أكد ضرورة إطلاق عملية سلام جادة بإطار زمني محدد يستهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين من أجل تحقيق التعايش والاستقرار في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال الإتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية أمس من النائب بمجلس العموم البريطاني "ديفيد لامي" وزير خارجية حكومة الظل عن حزب العمال المعارض، حيث تم تناول الأوضاع في قطاع غزة.