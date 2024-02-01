الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فينيسيوس وخوسيلو يقودان هجوم ريال مدريد أمام خيتافي في الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الفريق لمواجهة خيتافي مساء اليوم، في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، خلف جيرونا بفارق نقطة واحدة، بينما يتواجد فريق خيتافي في المركز العاشر، بـ 29 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: لوكا مودريتش - تشواميني - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - خوسيلو - جود بيلينجهام 

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