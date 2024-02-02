دعاء الفجر هو دعاء يُقال بعد صلاة الفجر، وهو من أفضل الأدعية وأكثرها فضلًا، ويهتم المسلمون بالبحث عن صيغ جديدة للدعاء مما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 2-2-2024.

دعاء الفجر مكتوب

دعاء الفجر.. "اللهم رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين"

دعاء الفجر.. "اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا"

دعاء الفجر.. "اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ظاهِرَها وباطنَها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها"

دعاء الفجر.. "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"

دعاء الفجر.. "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"

دعاء الفجر.. "ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب"

أذكار الصباح اليوم

"الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"

"اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر"

"أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه"

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"

"ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"

"ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب"

اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك"

"اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الصحة والعافية"

"اللهم إني أسألك الهداية والرشاد، اللهم إني أسألك التوفيق والسداد".