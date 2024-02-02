الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 2-2-2024

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء الفجر هو دعاء يُقال بعد صلاة الفجر، وهو من أفضل الأدعية وأكثرها فضلًا، ويهتم المسلمون بالبحث عن صيغ جديدة للدعاء مما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 2-2-2024.

 

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الخميس 1 فبراير 2024

أدعية مستجابة.. دعاء الفجر اليوم الخميس 1 فبراير 2024

دعاء الفجر مكتوب

دعاء الفجر.. "اللهم رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين"

دعاء الفجر..  "اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا"

دعاء الفجر.. "اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ظاهِرَها وباطنَها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها"

دعاء الفجر.. "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"

دعاء الفجر.. "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"

دعاء الفجر.. "ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب"

دار الإفتاء تعلن استعدادها لاستقبال الزوَّار لجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

دار الإفتاء تكشف حكم صيام شهر رجب كاملا

أذكار الصباح اليوم

"الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"

"اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر"

"أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه"

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"

"ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"

"ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب"

اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك"

"اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الصحة والعافية"

"اللهم إني أسألك الهداية والرشاد، اللهم إني أسألك التوفيق والسداد".

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«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الخميس 1 فبراير 2024

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أدعية مستجابة.. دعاء الفجر اليوم الخميس 1 فبراير 2024

دعاء الفجر القرآن الكريم السنة النبوية صلاة الفجر أذكار الصباح دعاء

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