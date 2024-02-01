الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خالد العناني يبرز جهود مصر لحماية التراث الحضاري المصري خلال ندوة بباريس

خالد العناني
خالد العناني

أقام السفيرعلاء يوسف سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، ندوة عُقدت بمقر السفارة للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق ومرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها لباريس في الفترة من 31 يناير الماضي حتى 3 فبراير المقبل ترويجا لترشحه للمنصب الدولي المرموق. 

حضر الندوة لفيف من صفوة المهتمين بعلم الآثار والمصريات والسفراء والمثقفين والشخصيات العامة في المجتمع الفرنسي من أجل تقديم المرشح المصري لهم وإبراز خبراته العلمية والأكاديمية الثرية في مجال تخصصه وإحاطتهم علما بأهم مبادرات الحكومة المصرية لحماية التراث الحضاري المصري وتعزيز قيمته التاريخية. 

وقد استهل الدكتور خالد العناني الندوة بتقديم عرض علمي مفصل للحضور حول جهود الدولة الحثيثة لصون الأعيان والمواقع التراثية المصرية التي ترجع للعصور والحقب التاريخية المتعاقبة الإسلامية والمسيحية والفرعونية، والتي تضمنت ترميم وإعادة تأهيل مواقع أثرية مصرية قديمة ومساجد وكنائس ومعابد يهودية وإنشاء متاحف في أقاليم ومحافظات مصر لنشر الوعي في أوساط شرائح المجتمع الاجتماعية والعمرية المختلفة بالقيمة التاريخية التي لا تقدر بثمن للآثار المصرية، وكذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تدفقات السياحة الثقافية لمصر. 

مشروعات قومية بارزة مثل المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية

واستعرض الدكتور العناني مشروعات قومية بارزة مثل المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية الذي تم افتتاحه في شهر إبريل 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عُرض على هامش الندوة فيلم تسجيلي قصير عن موكب المومياوات المصرية الذي لقي إعجاب الملايين حول العالم. 

وأعقب ذلك تبادل الأسئلة والإجابات بين الدكتور العناني وبين الحاضرين حول الجوانب المختلفة ذات الصلة بالتراث الحضاري المصري وجهود الدولة للمحافظة عليه. 

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وقد لقي العرض العلمي الذي قدمه الدكتور خالد العناني إشادة واسعة من الحضور الذين أبدوا تقديرا كبيرا لخبراته العلمية والأكاديمية وإسهاماته المعتبرة في حماية التراث الحضاري المصري الثري.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة الدكتور خالد العناني لباريس أيضا عقد لقاءات مع السفراء المندوبين الدائمين لبعض الدول لدى اليونسكو من أجل عرض رؤيته حول دور المنظمة بالغ الأهمية على الساحة الدولية وسبل تنميته وتعزيزه في مجالات عملها المختلفة إسهاما منها في المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية للدول الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الأنشطة تأتي في إطار الفعاليات الترويجية المتنوعة التي تقيمها السفارة المصرية في باريس للدكتور خالد العناني خلال زياراته المتكررة للعاصمة الفرنسية، والتي كان من بينها المحاضرة التي ألقاها لأعضاء الجمعية الفرنسية للمصريات في شهر يونيو 2023، وهي الفعاليات التي ينتظر أن تتواصل في الأشهر المقبلة لحين إجراء انتخابات اختيار المدير العام لليونسكو في شهر نوفمبر 2025.

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