الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هيئة الكتاب تنفى طبع الأعمال الكاملة للكاتب محمود السعدنى

الكاتب محمود السعدني
الكاتب محمود السعدني

أكدت الإدارة المركزية للنشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، احترامها الكامل لحقوق الكتاب والمؤلفين كافة، كما أكدت أيضًا عدم قيامها بطباعة الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني- خلال السنوات الماضية.

ونفت الإدارة المركزية للنشر ما تناوله بعض المواقع الإخبارية، عن طباعة الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني، دون الحصول على موافقة، وإننا في السياق نفسه نرجو التأكد من قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بطباعة الأعمال الكاملة من عدمه، حيث رغم تأكيدنا على أهميته فإنه لم يحدث، ولم تقدم الهيئة على طباعة الأعمال الكاملة موضوع المنشور.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزءين.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض فيما تحل مملكة النرويج كضيف معرض القاهرة

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