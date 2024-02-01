الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات أتوبيس الدعم النفسي بمدرسة التربية الفكرية بإدارة المعادي

أتوبيس الدعم النفسي
أتوبيس الدعم النفسي يواصل أعماله

انطلق أتوبيس الدعم النفسي من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى مدرسة التربية الفكرية بإدارة المعادي لتقديم الدعم النفسى لذوي الهمم.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن فئة ذوي الهمم وأسرهم من أكثر الفئات احتياجا إلى أساليب الدعم النفسى المختلفة نظرا للظروف التي يمرون بها، وذلك لتخطي تلك المشاكل بسلام من خلال الاستشارات النفسية والتواصل مع أسرهم واتباع نمط حياة صحي، وكيفية التواصل الاجتماعي مع الآخرين.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أنه تم تقسيم الطلبة إلى عدة مجموعات وكل مرشد نفسى مسئول عن مجموعة ليقدم لهم مجموعة من الألعاب التربوية لتنمية مهاراتهم.

وقدمت الدكتورة عزة محمد سليمان موجه أول التربية النفسية بالمديرية، محاضرة نفسية لأولياء الأمور لذوى الهمم لنشر الثقافة النفسية  بعنوان (يوم الكنز)؛ لاكتشاف قدرات وذكاء الطلبة وكيفية البحث داخلهم، والتوصل إلى حل المشاكل التى تواجه الأمهات.

وأشارت المديرية، إلى أن الأتوبيس الخاص بالدعم النفسي يقم طرق للتعبير عن مشاعر الأمهات تجاه أبنائهم وكيفية تعلم الأبناء التعبير عن مشاعرهم.

وفي نهاية اللقاء أعربوا الأمهات عن سعادتهم بالمحاضرة واستفادتهم فى التعامل مع أبنائهم كما قدموا الشكر لجميع القائمين على هذا اللقاء.

وتأتي الأعمال برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية وتحت إشراف الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة عزة محمد سليمان موجه عام التربية النفسية بالمديرية ومحمود عبد الرازق مدير عام إدارة المعادي ومنال عبد العظيم مدير إدارة الخدمات التربوية بالمعادي وفاطمة الصغير موجه أول التربية النفسية.

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،  نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح 78.4% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة. 


كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  96%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.
وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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