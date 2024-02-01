الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير التجارة يبحث مع وفد "بي اس اتش" خططها المستقبلية بالسوق المصري

وزارة التجارة
وزارة التجارة

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية برئاسة  لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.

وقال الوزير إن الشركة تقوم حاليًا بإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان ليكون أول مصنع للشركة في إفريقيا والشرق الأوسط على مساحة 160 ألف متر مربع وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو، لافتًا إلى أن المصنع سيوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.

وأوضح أن المصنع أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف جهاز في السنة، حيث سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى إمكانية استفادة المصنع من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.

وأشار إلى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات الشركة فى السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركة.

ومن جانبه، أكد لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية التزام الشركة بالاستثمار بالسوق المصري انطلاقًا من ثقتها في مقومات هذا السوق الهام باعتباره من أهم الأسواق في المنطقة وكذلك ثقتها في قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف بهذا المصنع تلبية احتياجات عملاء الشركة في قارة إفريقيا والشرق الأوسط من أجهزة البوتاجاز.

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