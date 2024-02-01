نائب محافظ القاهرة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة سحب تجمعات الأمطار

واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولتها الميدانية في عدد من أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة؛ لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين بحضور فريق المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والاجهزة التنفيذية والمعنية بالأحياء.

وشملت الجولة تفقد منطقة ومتابعة أعمال سحب تجمعات المياه بشارع شارع ٩ بالمقطم وطريق صلاح سالم وطريق الأوتوستراد والاطمئنان على تطهير البالوعات لاستيعاب كميات الأمطار ومنع وجود اية تراكمات.

ومن جانبها وجهت نائب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال الشفط لتجمعات المياه لتسيير حركة المرور والمواطنين بصورة طبيعية وبانسياب في جميع المناطق لعدم حدوث أي تكدسات للسيارات.

كما أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والدفع بفرق ومعدات الشفط التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها وذلك من خلال الفرق المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بنطاق المنطقة الجنوبية.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه

كما وجهت برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشددة على التعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة.

وتابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في وقت سابق، جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع أثار الأمطار فى أحياء ومناطق القاهرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم ربط الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .



وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه، كما أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.



وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.



كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

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