الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدفاعات الجوية الروسية تسقط هدفين جويين فوق الشريط الحدودى لبيلجورود

الروسية
الروسية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية هدفين جويين كانا يقتربان من بلدة سترويتل في منطقة بيلجورود المتاخمة للحدود الأوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، قوله اليوم الخميس: "تم إسقاط هدفين جويين أثناء اقترابهما من بلدة سترويتيل، وتقيم الجهات المختصة المعلومات حول أي إصابات بشرية أو خسائر مادية على الأرض".

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في سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي كورسك وبيلجورود المتاخمين لأوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأشارت إلى أنه تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم على منشآت في روسيا باستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين.

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أوكرانيا: روسيا استهدفت منطقتين فى خاركيف بصواريخ إسكندر


كان قد قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف، إن القوات الروسية هاجمت منطقتين في المدينة بصواريخ إسكندر.

وأضاف سينيهوبوف، في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعية نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم"، الثلاثاء، أن الهجمات الروسية لا تزال مستمرة في منطقة خاركيف، موضحًا أن الروس هاجموا في المساء مجتمع زولوتشيف في منطقة بوهودوخيف، ونتيجة للقصف تضرر أحد المنازل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. 

وأشار المسئول العسكري الأوكراني، إلى وقوع هجوم صاروخي آخر، قائلًا: "تم إطلاق النار على قرية في مجتمع مالا دانيليفكا، على ما يبدو، باستخدام صاروخ إسكندر- إم، ويجري توضيح التفاصيل"، مؤكدًا عدم وقوع ضحايا.

وحسبما ورد، فقد شن الجيش الروسي غارتين صاروخيتين على منطقة خاركيف فى 30 يناير، ولم تقع إصابات.

الدفاعات الجوية الروسية بلدة سترويتل منطقة بيلجورود حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف اصابات بشرية

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