الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس مجلس السيادة السودانى: لا عملية سياسية إلا بعد إنهاء التمرد

البرهان
البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في البلاد إلا بعد الانتهاء من هذا التمرد الذي يواجه الدولة وأنه من اليوم لا حكم على جماجم السودانيين وأن حل المشاكل يكمن من الداخل وليس من الخارج".

القوات المسلحة والمواطنون لن ينكسروا ولن ينهزموا

وقال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود قيادة منطقة النيل الأزرق العسكرية متقدم سنار، "إن رسالتنا للسياسيين والواهمين الذين يحرضون المتمردين بالضغط على الجيش، نقول لهم إن القوات المسلحة والمواطنين لن ينكسروا ولن ينهزموا، مؤكدًا تضامن وتكاتف الجميع في سبيل دحر التمرد واستئصاله".

وجدد "البرهان" العهد مع الشعب السوداني قائلًا "إن القوات المسلحة سترد لكم كرامتكم وعزتكم، وأنه قريبًا سيعود المواطنون لمناطقهم ومدنهم ومنازلهم بعد دحر هذا التمرد القبيح"، وأعرب عن شكره وتقديره للمواطنين لوقوفهم ودعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة، موضحًا أن إشارات النصر ونهاية هذا التمرد بدأت تلوح في الأفق وأن الحق هو الذي سينتصر في النهاية.

 

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قائد التمرد ومعاونوه ستتم محاسبتهم على كل الانتهاكات التي قامت بها ميليشياتهم ضد المواطنين 

وأكد أن قائد التمرد ومعاونيه ستتم محاسبتهم على كل الانتهاكات التي قامت بها ميليشياتهم ضد المواطنين الأبرياء، مبينًا أن الشعب هو من سيحاكمهم ويحاسبهم.

وقال البرهان إن الميليشيا جمعت المرتزقة والمجرمين والقتلة لمحاربة الشعب السوداني واستهداف ممتلكاته والبنية التحتية، فضلًا عن تدميرها لكل المشاريع الحيوية والخدمية، وأضاف "نحن مع السلام الذي يحفظ للسودانيين حقوقهم وكرامتهم وعزتهم ولا نتهاون ولا نجامل في ذلك"، وأوضح أن القوات المسلحة تجمع كل مكونات الشعب السوداني بمختلف مكوناتهم وسحناتهم وقبائلهم، مؤكدًا أن قبائل دارفور بريئة من هؤلاء المجرمين والقتلة الذين انتهكوا حرمات المواطنين العُزل.

رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان جنود قيادة منطقة النيل الأزرق متقدم سنار

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