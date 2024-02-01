العقار رقم ٨.. شهود العيان يروون لحظات الرعب فى انفجار الطالبية

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال شهود العيان والناجين من انفجار العقار رقم ٨ في منطقة الطالبية والذي أسفر عن إصابة ١٥ شخصا بينهم ٧ أطفال.

وقالت إحدى شهود العيان، إنه في ساعات الصباح الأولى لفجر الأربعاء مروا بلحظات من الرعب حيث وقع انفجار في العقار مسرح الحادث، نتج عنه اهتزاز في العقارات وكأنه زلزال، وهرعت هي وأسرتها إلى خارج العقار لتفقد الأمر ليتضح لهم اشتعال النيران في شقة سكنية بالطابق الأرضي تدار كمصنع صابون.

وتابعت شاهدة العيان أنها شاهدت شخصا من الأهالي قاطني العقار مسرح حادث الطالبية، أثناء سقوط بعض الحوائط عليه واشتعال النيران فيه، وتم نقله سريعا إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، كما تم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة فور وقوع الحادث، وأنها لا تعلم سبب الانفجار الذي أدي إلى وقوع حادث الطالبية.

فيما أشار شاهد عيان على حادث الطالبية، إلى أن العقار به شقة يدار فيها مصنع كيماويات لإنتاج الصابون، وأنه سمع دوي انفجار في ساعات الصباح الأولى وأن الحماية المدنية قامت بإخراج إسطوانات كيماوية تساعد في أعمال المصنع، وأن الإنفجار سببه اسطوانات الكيماويات التي تم إخراجها من العقار، مشيرا إلى أنه كان يساعد في إخراج المصابين من العقار والذين بلغ عددهم ١٥ مصاب.

انتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث الطالبية وتبين من المعاينة وقوع انفجار داخل مصنع صابون في العقار، في الطابق الأرضي نتج عنه انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة ١٥ شخصا جراء الحادث، بينهم أطفال، حيث وقع الحادث في عقار مكون من 6 طوابق في الطابق الأرضي الذي يدار فيه شقة لانتاج الصابون ورجحت التحريات وقوع انفجار في اسطوانات الكيماويات المستخدمة في المصنع.