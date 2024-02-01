الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العقار رقم ٨.. شهود العيان يروون لحظات الرعب فى انفجار الطالبية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال شهود العيان والناجين من انفجار العقار رقم ٨ في منطقة الطالبية والذي أسفر عن إصابة ١٥ شخصا بينهم ٧ أطفال. 

 

وقالت إحدى شهود العيان، إنه في ساعات الصباح الأولى لفجر الأربعاء مروا بلحظات من الرعب حيث وقع انفجار في العقار مسرح الحادث، نتج عنه اهتزاز في العقارات وكأنه زلزال، وهرعت هي وأسرتها إلى خارج العقار لتفقد الأمر ليتضح لهم اشتعال النيران في شقة سكنية بالطابق الأرضي تدار كمصنع صابون.

 

وتابعت شاهدة العيان أنها شاهدت شخصا من الأهالي قاطني العقار مسرح حادث الطالبية، أثناء سقوط بعض الحوائط عليه واشتعال النيران فيه، وتم نقله سريعا إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، كما تم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة فور وقوع الحادث، وأنها لا تعلم سبب الانفجار الذي أدي إلى وقوع حادث الطالبية.

 

فيما أشار شاهد عيان على حادث الطالبية، إلى أن العقار به شقة يدار فيها مصنع كيماويات لإنتاج الصابون، وأنه سمع دوي انفجار في ساعات الصباح الأولى وأن الحماية المدنية قامت بإخراج إسطوانات كيماوية تساعد في أعمال المصنع، وأن الإنفجار سببه اسطوانات الكيماويات التي تم إخراجها من العقار، مشيرا إلى أنه كان يساعد في إخراج المصابين من العقار والذين بلغ عددهم ١٥ مصاب. 

 

انتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث الطالبية وتبين من المعاينة وقوع انفجار داخل مصنع صابون في العقار، في الطابق الأرضي نتج عنه انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.

 

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة ١٥ شخصا جراء الحادث، بينهم أطفال، حيث وقع الحادث في عقار مكون من 6 طوابق في الطابق الأرضي الذي يدار فيه شقة لانتاج الصابون ورجحت التحريات وقوع انفجار في اسطوانات الكيماويات المستخدمة في المصنع.

txt

التحقيق فى انفجار مصنع صابون داخل عقار بالطالبية

txt

النيابة الإدارية تجرى معاينة لموقع انفجار عقار فى الجيزة

الجيزة

الأكثر قراءة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"