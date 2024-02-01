عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية أمريكية

أعلنت جماعة الحوثي، في بيان، أنها استهدفت سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل بصواريخ بحرية أصابتها بشكل مباشر.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، إن الحوثيين استهدفوا في "عملية نوعية" السفينة التجارية الأميريكية "كوي".

وأكد المتحدث أن العملية العسكرية تأتي بعد ساعات من استهداف المدمرة الأميركية "يو إس إس غريفلي".

وشدد المتحدث على استمرار الحوثيين في "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وأضاف أن الجماعة "ستواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالتصعيد، ولن تتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية ردا على أي حماقة".

وأصدرت شركة "أمبري" للأمن البحري فجر الخميس بيانا قالت فيه "ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية"، مضيفة أن "السفينة أبلغت عن انفجار" على متنها.

ويوم الأربعاء، أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا عدة صواريخ بحرية باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إسقاط صاروخ حوثي.