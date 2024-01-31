زاهى حواس عن تبليط الهرم: لا أحد يستطيع أن يلمسه لأنه مقدس

وجّه الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، رسالة للشعب المصري حول ما أثير عن تبليط الهرم الأصغر، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد بالدنيا أن يبلط الهرم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع عبر فضائية on، أن هرم الملك منكاورع، لم يضع عليه طوبة واحدة، وكل ما تم فيه هو إظهار 2 مدماك من خلال الحفريات والمشروع المزمع إعلانه من قِبل اللجنة التي يرأسها ستدرس ذلك وسيعلنون عن رأيهم للجميع.

لا أحد يستطيع أن يلمس الهرم الأصغر

وأكد حواس، أنه لا أحد يستطيع أن يلمس الهرم الأصغر لأنه مقدس، مشيرًا إلى أن من قامت بنشر هذه الشائعة سيدة تهدف لإثارة الهيصة وكانت تعتقد أنها ستكون وزيرة.