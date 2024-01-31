الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زاهى حواس عن تبليط الهرم: لا أحد يستطيع أن يلمسه لأنه مقدس

زاهي حواس
زاهي حواس

وجّه الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، رسالة للشعب المصري حول ما أثير عن تبليط الهرم الأصغر، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد بالدنيا أن يبلط الهرم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع عبر فضائية on، أن هرم الملك  منكاورع، لم يضع عليه طوبة واحدة، وكل ما تم فيه هو إظهار 2 مدماك من خلال الحفريات والمشروع المزمع  إعلانه من قِبل اللجنة التي يرأسها ستدرس ذلك وسيعلنون عن رأيهم للجميع.

لا أحد يستطيع أن يلمس الهرم الأصغر

وأكد حواس، أنه لا أحد يستطيع أن يلمس الهرم الأصغر لأنه مقدس، مشيرًا إلى أن من قامت بنشر هذه الشائعة سيدة تهدف لإثارة الهيصة وكانت تعتقد أنها ستكون وزيرة.

زاهى حواس تبليط الهرم الأصغر يلمس الهرم لأنه مقدس هرم الملك منكاورع الشائعة

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