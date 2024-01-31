"سى إن إن": الحوثيون نفذوا أقرب هجوم على سفينة حربية أمريكية

قال أربعة مسئولين أمريكيين لشبكة CNN، إن صاروخ كروز أطلقه الحوثيون على البحر الأحمر مساء الثلاثاء، اقترب من مدمرة أمريكية قبل أن يتم إسقاطه، وهو أقرب هجوم للحوثيين على سفينة حربية أمريكية.

وقال المسئولون إن المدمرات الأمريكية اعترضت في الماضي هذه الصواريخ في المنطقة على مسافة ثمانية أميال أو أكثر.

وأكدوا أن حاملة الطائرات USS Gravely اضطرت إلى استخدام نظام الأسلحة القريبة (CIWS) لأول مرة منذ أن بدأت الولايات المتحدة في اعتراض صواريخ الحوثيين أواخر العام الماضي، والتي نجحت في النهاية في إسقاط الصاروخ.

يعد CIWS، وهو مدفع رشاش آلي مصمم للاعتراضات قريبة المدى، وأحد الخطوط الدفاعية النهائية التي يتعين على السفينة إسقاط صاروخ قادم عندما تفشل طبقات الدفاع الأخرى في اعتراضه.

وتعتبر سي إن إن، هذه الحادثة تسلط الضوء على التهديد الذي يواصل الحوثيون تشكيله على الأصول البحرية الأمريكية والشحن التجاري في البحر الأحمر، على الرغم من الضربات الأمريكية والبريطانية المتعددة على البنية التحتية للحوثيين داخل اليمن.