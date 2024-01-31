"الخارجية الأمريكية": لا توجد أى منظمة إنسانية يمكن أن تقوم بدور الأونروا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن عمل وكالة الأونروا مهم، لافتة إلى أنه بالرغم من هذه الأهمية فإن الاتهامات الموجهة لبعض موظفيها مقلقة للغاية وينبغي التحقيق فيها.

وأضافت في تصريحات صحفية: "لا توجد أي منظمة إنسانية أخرى على الأرض حاليا يمكن أن تقوم بدور الأونروا".

واعتبرت الخارجية الأمريكية، أن هناك عدة طرق للوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية، مؤكدة بحث مجموعة من الخيارات ومناقشتها مع حلفائها في هذا الإطار.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، عن دعمها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل، مردفة: "نعارض أي تقليص لمساحة غزة، وتل أبيب أبلغتنا أنها لا تريد الاستيلاء على القطاع".