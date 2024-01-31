"بيت على الصخر".. ورشة لتأهيل المقبلين على الزواج بمعهد المشورة الأرثوذكسية

أطلق معهد المشورة الأرثوذكسي بالمعادي ـ تحت رعاية الأنبا دانيال مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادي وتوابعها، ورشة عمل جديدة للمخطوبين تحت عنوان “ بيت على الصخر ”.

وتهدف الورشة إلى التدريب على بناء بيت زوجية قوي قائم على التفاهم الأسري، وكيفية التعامل مع الأسرة والتعامل مع الاختلافات بين الشريكين كما تركز ورشة العمل على علاقة شخصية مع الله وتدريب المخطوبين على مهارات حياتية مختلفة.

وتستهدف ورشة العمل فئة المقبلين على الارتباط (شرط الاشتراك حضور الخطيبين معا)

عن طريق تطبيق Zoom.

وفي سياق متصل، يطلق معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس، دورة جديدة بعنوان "مدرسة الزواج المسيحي" خلال شهر يناير الجاري.

وتهدف الدراسة بدورة مدرسة الزواج المسيحي إلى تدريب الأسرة على تأسيس بيت قوي قائم على التفاهم والاحترام المتبادل.

كما تقدم الدورة تدريب على مواجهة المشكلات والتعريف بالاختلافات بين الزوجين، وكيفية التعامل مع الأهل والأقارب من أسرتي الزوجين.

كما يدرب المشاركين على كيفية التعامل مع الله، وعدد من المهارات الحياتية المختلفة، وتركز الدورة على مشاركة الفئة المستهدفة من المتزوجين "شرط الاشتراك حضور الزوجين معا".

كما يطلق معهد المشورة والحكمة بالدقي، التابع لإيبارشية الجيزة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورة جديدة، للمقبلين على الزواج تستمر على مدار شهر.

وأعلن المعهد أن الدورة ستركز على الموضوعات التي تخص المشورة المسيحية للمخطوبين والمقبلين على الزواج، بهدف تأهيلهم لتكوين أسرة جديدة.

وأشار إلى أن هناك شروط للحصول على شهادة اجتياز الدورة من بينها ضرورة اجتياز الاختبارات التحريرية والحضور بنسبة أكثر من 70%.

ويحاضر بالدورة عدد من الخبراء في المشورة المسيحية، والأطباء النفسيين المختصين في العلاقات الاسرية.

وتطلق إيبارشية الجيزة دورات شهرية في مجال المشورة المسيحية للمقبلين على الزواج،، والتي اعتبرتها الكنيسة شرطًا أساسيًا، لإتمام مراسم الزواج الكنسي.