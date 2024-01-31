الكنيسة الأسقفية في مصر تحتفل بتنصيب أسقف جديد

احتفلت الكنيسة الأسقفية بتنصيب القس مارتن وليام ليصبح أسقفًا لإيبارشية القرن الإفريقي، في كنيسة القديس متى بأديس أبابا.



وصلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أن يعطي الله الحكمة والمعونة للمطران مارتن وليام، ليقود إيبارشية القرن الإفريقي إلى المزيد من النمو والازدهار، وتوصيل رسالة السيد المسيح.

يذكر أن المطران مارتن وليام ولد في أوغندا كمواطن بريطاني، ودرس اللغات الحديثة (الألمانية والروسية) في جامعة كامبردج البريطانية.

ودرس اللاهوت في كلية كرانمر في دورهام البريطانية، من ثم تمّ رسامتهِ شماسًا عام ١٩٩١م، وقسيسًا عام ١٩٩٢م، وخدمّ في هارولد وود في لندن حتى عام ١٩٩٤م.

وفي عام ١٩٩٥م ذهب إلى لايبزيج بألمانيا، حيث أُرسل ليبدأ كنيسة أنجليكانية ناطقة بالإنجليزية في ألمانيا الشرقية سابقًا، والتي كانت حينها تخرج من عزلها عن ألمانيا الغربية، وخدم هناك حتى نهاية عام ٢٠٢١، من ثم عاد إلى القرن الإفريقي ليخدم بها.

في سياق متصل، نظم المركز المسيحي الإسلامي يومًا بمناسبة مرور ٢٢ عامًا على توقيع إتفاقية الحوار بين الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية، لإطلاق جائزة بإسم الدكتور علي السمان، والتي ستمنح إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار والتعاون المسيحي الإسلامي، وذلك بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي.



وقال رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي في كلمتهِ الافتتاحية: إن اليوم هو يوم فخر واعتزاز لنا جميعًا، لتكريم رائد الحوار الوطني والديني لمصر، حيث أنه ترك لنا إرث تاريخي لكثير من الكتابات.



وأضاف رئيس الأساقفة، أن الدكتور علي السمان كان يتسم بالحكمة والعلم في تقديم وجهات النظر المختلفة وتشجيع الحوار بين الثقافات والمجتمعات.

كما قدم رئيس الأساقفة الشرفي للكنيسة الأسقفية الدكتور منير حنا، نبذة عن جهود الدكتور علي السمان، قائلًا إن جهود الدكتور على السمان قد أثمرت في صنع السلام ومزيد من التفاهم بين أتباع الديانات الثلاث، ومن أهم هذه الثمار، وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس عام 2019 فى أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

حضر أيضًا الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وفي كلمته قال: يشرفني أن أقف متحدثا عن الدكتور علي السمان، حيث بدأ مشوار الحوا والثقافات الذي الذي نسير علي نهجه جميعًا.



وشارك الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق بكلمة عن الدكتور علي السمان قائلًا: كان صادقًا في تدينه وفي عبادته وفي إعمار هذه الأرض، وإننا نجتمع بعد رحيله بسبع سنوات لأجل أن نذكر محاسنه، لأنه نموذج فذ وفريد.