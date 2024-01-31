باحث اقتصادي: يوجد استراتيجية واضحة في مواكبة التطورات المتلاحقة بقطاع النقل البحري

شهدت قاعة الشعر محور المؤسسات الثقافية بلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دروته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، ندوة مناقشة "قناة السويس بين الفرص والتحديات مع أهميتها بين مصر والعالم"، بحضور الدكتور محمد أحمد الشاذلي، والدكتور حسين عشري أحمد فايد، وعبد التواب عبد اللطيف حجاج، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، ويدير الندوة الدكتور مازن القطري.



وقال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي بهيئة قناة السويس، حول استراتيجية التطوير المتواصل لقناة السويس، إنَّ هناك استراتيجية واضحة في مواكبة التطورات المتلاحقة في قطاع النقل البحري، حيثُ تُمثّل هذه العناصر تطوير الآلات والمعدات البحرية، وتطوير نظم سلامة الملاحة، وغيرها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضاف خلال كلمته بالندوة، وقد أدى النجاح المذهل الذي حققته مصر عند تأميم قناة السويس، إلى المحافظة على حرية الملاحة وانتظامها – رغم محاولات الدول الأوروبية المتحالفة ضد مصر إثبات فشل الإدارة المصرية عند انسحاب المرشدين الأجانب ليلة 15/14 سبتمبر 1956، ونجاح الإدارة المصرية في إفساد هذا المخطط - مما كان له أكبر الأثر في بناء الثقة في الإدارة المصرية التي حافظت على أمن القناة، وانتظام حركة الملاحة بها، ونفذت العديد من المشروعات لتطويرها.



وناقشت الندوة الأهمية السياسية لقناة السويس، من خلال تقرير أوضح تفاصيل القناة منذُ إنشائها وحتى اليوم، وتصنيف مصر من حيث الإنتاجية بين دول العالم الكُبرى، والتي احتلّت كُبرى المراتب وأصبحت تُنافس الصين والهند وغيرها.

وقال المتحدثون، إنَّه على الرغم من أن قناة السويس تربط استراتيجيا وجغرافيا طرق الملاحة البحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر، إلا إنها أضافت لهما أهمية استراتيجية متزايدة عما كانا عليه في الماضي من منظور كونهما بحارا كانت مغلقة فأصبحت مفتوحة، كما أضافت بالتالي نفس الأهمية على كل من المحيط الهندي والخليج العربي وبحر العرب والمحيط الأطلنطي كونها طرق اقتراب وخروج لقناة السويس ومن ثم فإن للاستقرار والانتظام الآمن للملاحة البحرية في القناة انعكاسات هامة على كل من خليج العقبة وعدن وباب المندب جنوبا، وعلي مضيق جبل طارق غربا ومضيق البسفور شمالا.

وأضاف المتحدثون خلال الندوة، أنَّ قناة السويس قد أثرت منذ افتتاحها وحتى اليوم في تطور الأحداث حول العالم وحركة التوازن الاستراتيجي العالمي.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب