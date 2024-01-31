فرق مناوبات مياه الشرب بسوهاج تتلافى الملاحظات الفنية والإدارية

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن فرق المناوبات التي يتم الدفع بها يوميًا تقوم بتسجيل الملاحظات الفنية والإدارية بجميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتقوم جميع قطاعات الشركة بالعمل على تلافي هذه الملاحظات وتحسين أنظمة التشغيل والصيانة وتحقيق رضا المواطنين.



وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.



وأوضح الكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المعامل والجودة، أنه تم تفقد 172 موقع تتمثل فى 13 محطة مياه شرب سطحية، 9 محطات معالجة صرف صحي، 25 محطة مياه شرب مدمجة ونقالى ومطورة، 60 محطة رفع صرف صحي، 65 محطة مياه جوفية، بالإضافة إلى مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.



وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن القطع الموفرة تساهم فى توفر ٦٠% من الاستهلاك دون التأثير على ضغط المياه مما ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه وذلك بهدف تطبيق وسائل وتكنولوجيا ترشيد المياه.