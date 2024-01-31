قاعد في الشارع.. مواطن يناشد محافظ الجيزة بعد انهيار منزله

في البرد القارس، يجلس على رجل خمسيني يكسي الحزن ملامح وجهه، يضع يديه على رأسه ويجلس أمام منزله المتصدع.

بعطفة عطية عبدالرحيم المتفرع من شارع داير الناحية بالدقي، يجلس "إبراهيم محمد السمان" وأسرته، من ذوي الإحتياحات الخاصة على كرسي متحرك، بعد انهيار منزله.

وقال الرجل المكلوم من خلال "الدستور": كان عندي بيت ودلوقتي راح، يوم الأربعاء الماضي الساعة الواحدة والنصف ليلاً انهار السلم والحائط الحامل للسلم في منزل مساحته 250 متر

وأضاف أن رجال الدفاع المدني قاموا بإخلاء السكان من النوافذ عن طريق السلالام المتحركة، البيت فيه أسر كتيرة عايشة ومحلات كلها أخلوهم.

ووجه "السمان" مناشدة إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدبير منزل له، وقال إنه لا يملك من الأمر حيلة سوى الدعاء ومناشدة المسئولين.

واختتم مناشدته: الرئيس السيسي أنا بحبه وانتخبته والله لو وصل صوتي ليه هينقذني أنا وأسرتي وهيجيبلي بيت.