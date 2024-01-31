ماذا يحدث في جسمك عند تناول التوت؟

يعتبر التوت من أكثر الفواكه التي تساعد فى منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، فتشمل بعض فوائد التوت احتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة وانخفاض نسبة السكر، مما يساعد على تعزيز الصحة الإدراكية والحماية من الأمراض المزمنة.

منخفض في السكر:

التوت هو واحد من الفواكه الأقل سكرًا،لأنها تحتوي على أقل من 2.7 جرام لكل 100 جرام (حوالي 3/4 كوب)، مقارنة بحوالي 17 جرامًا في تفاحة صغيرة، محتوى السكر المنخفض يجعلها خيارًا ممتازًا لأي شخص لديه أسنان حلوة ويريد تقليل تناول السكر بشكل عام .

غني بمضادات الأكسدة:

يعتبر توت العليق من أقوى مضادات الأكسدة بفضل محتواه العالي من فيتامين سي، أشارت إحدى الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، ومضادات الأكسدة هي مواد قد تؤخر أو تمنع بعض أشكال تلف الخلايا، عند ممارسة الرياضة، أو تحويل الطعام إلى طاقة، أو التعرض لدخان السجائر، وتلوث الهواء، وأشعة الشمس، ينتج جسمك بشكل طبيعي الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة.

كما يحتوي التوت على الكثير من الجذور الحرة التى يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى تلف الخلايا، ولحسن الحظ وجدت بعض الأبحاث أن الجزيئات المضادة للأكسدة قد تتصدى للإجهاد التأكسدي، وقد تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في تقليل الالتهاب، وهو أحد الأسباب المعروفة للشيخوخة المبكرة.

يقلل من الالتهابات:

كما أن المواد الوقائية الطبيعية الموجودة في التوت قد تقلل أيضًا من آلام التهاب المفاصل.

يحميك من السرطان:

قد تساعد مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في التوت على الحماية من السرطان، وتشير بعض الأدلة إلى أن هذه المركبات قد تقلل من تكاثر الخلايا السرطانية، ولاحظت إحدى الدراسات أن التوت يوفر الإيلاجيتانين والأنثوسيانين.

غني بالألياف:

يعد توت العليق واحدًا من أعلى المصادر الغذائية الكاملة للألياف، حيث يقدم 6.5 جرامًا لكل 100 جرام (حوالي 3/4 كوب).

قد تساعد ألياف التوت أيضًا على ازدهار بكتيريا الأمعاء المفيدة. يمكن أن يكون لهذا تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض الأمعاء المزمنة الأخرى.