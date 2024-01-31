اعتماد المخطط العام والتفصيلي لقطعة بحري الطريق الساحلي بالضبعة

نشرت الوقائع المصرية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 916 لسنة 2023 باعتماد المخطط العام والمخطط التفصيلى للجزء غير المنمى لقطعة أرض بمساحة 517506.66م2 الكائنة بحرى الطريق الساحلي ناحية فوكة - مركز ومدينة الضبعة بالساحل الشمالى الغربي والمخصصة للسادة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى قرية فوكة لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية 50٪).

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 916 لسنة 2023 بتاريخ 17/10/2023 باعتماد المخطط العام والمخطط التفصيلى للجزء غير المنمى لقطعة أرض بمساحة 517506.66م2 الكائنة بحرى الطريق الساحلى ناحية فوكة - مركز ومدينة الضبعة بالساحل الشمالى الغربي والمخصصة للسادة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى قرية فوكة لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية 50٪) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (536) الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام (147) بتاريخ 9/12/2020 و(150) بتاريخ 11/2/2021 و(153) بتاريخ 10/5/2021 و(154) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 19/3/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى قرية فوكة لتخصيص قطعة أرض بمساحة 517506.66م2 والكائنة بحرى الطريق الساحلى ناحية فوكة مركز ومدينة الضبعة بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع (عقارى - سياحي).

قــــــــرر: مادة 1 - يعتمد المخطط العام والمخطط التفصيلى للجزء غير المنمى لقطعة الأرض بمساحة 517506.66م2 الكائنة بحرى الطريق الساحلى ناحية فوكة مركز ومدينة الضبعة بالساحل الشمالى الغربى والمخصصة للسادة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى قرية فوكة لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية 50٪)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 19/3/2023، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن. مادة 3 - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع. مادة 4 - تلتزم الجمعية بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذا الناتجة عن تسوية أى ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلا ودون أى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها.

مادة 17 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.