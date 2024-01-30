الخارجية الأمريكية: نطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الادعاءات ضد الأونروا
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لديها الحق بالقيام بعمليات من أجل محاسبة "الإرهابيين"، لكن عليها إثناء ذلك الالتزام بالقانون الدولي- بحسب بيان الخارجية الامريكية.
واضاف بيان الخارجية الامريكية:" نود أن تكون المستشفيات مكانا محميا وإسرائيل لديها الحق بالقيام بعمليات من أجل محاسبة الإرهابيين في إطار القانون الدولي".
كما طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في الادعاءات ضد الأونروا، قائلة:" من الضروري أن تقوم الأمم المتحدة بمساءلة كل من ثبت ارتكابه أعمال غير قانونية والعمل على منع تكرار ذلك".
تابع البيان:" واثقون بقدرة الأمم المتحدة على التحقيق في الادعاءات ضد الأونروا والتحقيق يجب أن يكون شاملا وشفافا".
اردفت الخارجية الأمريكية:" نتوقع من إسرائيل أن تحدد ما تحتاجه للالتزام بقرار محكمة العدل الدولية".