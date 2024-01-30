الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مكافحة الآفات" تكشف سبب هجوم الجراد على الحدود المصرية

د.أحمد رزق
د.أحمد رزق

قال د.أحمد رزق، رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية، إن مصر بخير ومحروسة برجالها، مؤكدًا أن هذا هو موسم تكاثر الجراد ومعتاد سنويًا.

كشف سبب هجوم الجراد على الحدود المصرية بالقرب من الحدود السودانية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع  فضائية "الحدث اليوم"، أن كمية الجراد متزايدة هذا العام نتيجة سقوط الأمطار المبكرة وتكون العشب الأخضر، مشيرًا إلى أن هذا مناسب جدًا لنمو الجراد في السودان والصومال وإرتريا.

سبب انتشار الجراد في هذا التوقيت

تابع أنه لعدم وجود مكافحة للجراد بهذه الدول بدات بعض الأسراب الصغيرة تدخل الحدود المصرية، موضحًا أن فرق مكافحة الجراد والإدارة العامة لمكافحة الجراد، رصدت هذه الأسراب وتم التعامل معها والأمر مستقر ويوجد سيطرة عليه.

الآفات الزراعية مكافحة الآفات الزراعية الجراد سقوط الأمطار المبكرة العشب الأخضر الحدود المصرية

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أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

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