متخصص فى الشأن الإسرائيلى يكشف سبب هجوم الاحتلال على شيخ الأزهر

قال إسلام كمال، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن الهجوم الإسرائيلي على شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، بسبب مواقفه لما يحدث في غزة وتم اتهامه بالإرهاب، لافتًا إلى أنه مؤخرًا انضمت القناة الـ12 الإسرائيلية القريبة من نتنياهو للهجوم على شيخ الأزهر.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع فضائية "الحدث اليوم"، أن أحد مراكز المخابرات الإسرائيلية والقريبة من صناع القرار قال إن الأزهر مقرب من حركة حماس، وأنه يستخدم الآيات القرآنية في دعم الفلسطينيين والحث على الجهاد بشكل كبير.

وتابع أن هذا المركز يدعو لتدريس الأحداث النازية كمادة إلزامية فيما يعادل الثانوية العامة لدينا.

تخبط في الإدارة الإسرائيلية الآن بسبب صفقة تبادل الأسرى

أكد أنه يوجد تخبط في الإدارة الإسرائيلية الآن بسبب صفقة تبادل الأسرى الآن التي تدور في فرنسا بمشاركة الجانبين المصري والقطري، ويوجد تقدم كبير فيها، مؤكدًا أن المبادرة على 3 مراحل يتم فيها تبادل الأسرى، تبدأ بالنساء والأطفال والشيوخ، وبعدها العسكريون والجثث.