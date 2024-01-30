أستاذ علاقات دولية: الوضع فى غزة يتفاقم على جميع المستويات

قالت د. إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن التدابير المؤقتة التي أعلنتها المحكمة الدولية جاءت بالتزامن مع زعم إسرائيل تورط عدد من أعضاء الأونروا دون وجود أي أدلة أو تحقيقات تفيد بصحة ذلك.

اتساع نطاق الصراع

وأكدت زهران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منظمة الأونروا معنية بتوزيع المساعدات الإنسانية على شعب القطاع الآن، لذا يجب أن تكون لمثل هذه الهيئات حماية دولية، وأن تكون هناك موضوعية في الموقف العالمي تجاه الأوضاع المأساوية بغزة.

وأضافت أنه لا يعلم أحد كيف ستتم إدارة الأوضاع الإنسانية في غزة، والوضع في غزة يتفاقم على المستويات كافة.

حرب غزة

وأشارت إلى أن حرب غزة في ظل اتساع الجبهات الصراعية يعني أنه من المتوقع وصول هذه الاضطرابات لداخل القارة الأوروبية وكذلك للداخل الأمريكي.