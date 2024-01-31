أذكار الصباح اليوم الأربعاء 31-1-2024 من أكثر الموضوعات التي تصدرت محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، لا سيما في مع اقتراب الثلث الأخير من شهر رجب كونه أحد الأشهر الحرم لذا يُظهر المسلمون اهتمامًا بترديدها خلال الساعات الأولى من اليوم ويعتبر ترديد أذكار الصباح ذا شأن عظيم، وقد أشار الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- إلى أن ترديد الأذكار في الصباح يشبه وجود درع يحمي الإنسان، حيث يزداد سمكه كلما زاد تأثيره وقوته.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 31-1-2024

وفي السطور نتناول صيغ دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 31-1-2024 الواردة في أمهات الكتب وذلك في إطار الخدمات المقدمة للقراء على مدار اليوم.

يُقدم التقرير في السطور التالية أذكار الصباح من القرآن والسنة، وذلك لتعزيز الإيمان في القلوب وتذكير العبد بعظمة الله، يُشدد على أهمية الاهتمام بذكر الله صباحًا ومساءً وفي كل وقت للمؤمنين والمؤمنات.

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على كل شيء قدير".

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 31-1-2024

"أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، و أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر".﻿

"اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي"..

"اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت".

"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال".



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