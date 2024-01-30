الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة تربية: على الأم أن تربى طفلها على الخصوصية من سن صغيرة

تربي طفلها على الخصوصية
تربي طفلها على الخصوصية

قالت شيماء علي، مدربة التربية الإيجابية، إن على الأم أن تبدأ في تعريف طفلها  بالعديد من الأمور الخاصة مثل كيف تم إنجابه من سن صغيرة، لكن يجب أن تبدأ معه مرحلة مرحلة ولا تعطيه كل المعلومات مرة واحدة.

أضافت شيماء، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية dmc أن على كل أم أن تعود طفلها أن هناك خصوصية يجب ألا يتخطاها كعدم الدخول عليها وقت تغيير ملابسها، وكذلك عدم دخول الحمام معها حتى تكون هناك خصوصية، مشيرة إلى أن أغلب الأمهات يقعن في ذلك.

مناقشة مسلسل “وبينا ميعاد” لمشاكل التربية

وعن عرض مسلسل "وبينا ميعاد"، لمشكلة التربية، خاصة مشهد الطفل ومشاهدته للمواقع الإباحية وإبلاغ المدرسة لأهله بالواقعة، أكدت أن ما أعجبها هو احتواء المدرسة للأزمة في البداية وبعدها الحديث مع عائلته، مشيرة إلى أن 90% من التربية يعود للمنزل من حيث ملاحظة التغيرات في شكل الطفل وتعاملاته مع إخوته أو انطوائه، كما أن المدرسة عليها عامل كبير في التربية، خاصة أنه يتقابل مع أطفال أكبر منه.

مدربة التربية الإيجابية خصوصية الأمهات يجب ألا يتخطاها الأمور الخاصة مسلسل “وبينا ميعاد” مشاكل التربية

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