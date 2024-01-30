الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قيادى حوثى: مستعدون لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة

جماعة الحوثي
جماعة الحوثي

قال محمد العطيفي، القيادي بجماعة الحوثي اليمنية، إن الحوثيين مستعدون "لمواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ونقلت رويترز عن محمد العطيفي قوله: "نحن مستعدون لمواجهة طويلة الأمد مع قوى الاستبداد. وعلى الأمريكيين والبريطانيين ومن نسق معهم أن يدركوا قوة القرار اليمني السيادي وأنه لا نقاش أو خلاف حوله".

وحذر تقرير نشره موقع منتدى الخليج الدولي، اليوم الثلاثاء، بأن الكابلات البحرية الحيوية، قد تكون هدفًا جديدًا لهجمات الحوثيين المقبلة في البحر الأحمر، ما يشير إلى تهديد متطور يمكن أن يعطل الاتصالات والاقتصاد العالميين بشكل خطير.

وقال التقرير: "يمكن أن تكون شبكة كابلات الاتصالات الحيوية تحت الماء هدفًا سهلًا مثاليًا لهجوم جماعة الحوثي القادم، ويجب أن يثير هذا الاحتمال قلق جميع الدول التي تعتمد على هذه البنية التحتية الحيوية، القريبة والبعيدة على حد سواء".

محمد العطيفي الولايات المتحدة الحوثي الحوثي اليمنية منتدى الخليج الدولي

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