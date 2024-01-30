الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تاجر يستغل غياب صديقه عن المنزل ويغتصب زوجته فى المعادى

اغتصاب
اغتصاب

شهدت منطقة المعادي واقعة مؤسفة عندما استغل تاجر في منطقة حدائق المعادي غياب صاحبه عن المنزل، واقتحم شقته، وتعدى جنسيا على زوجته، وتحرر المحضر بالواقعة وجار فحص البلاغ وكشف ملابسات الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من شيماء.م 34 سنة ربة منزل يفيد بقيام أحمد 38 سنة وشهرته “أحمد بيضة”، تاجر ملابس باقتحام شقتها في غياب زوجها الذي تربطه به علاقة صداقة وعمل واعتدى عليها جنسيا، وعندما صرخت قام بتكتيفها واعتدى عليها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها؛ للقبض عليه بعدما أبلغت المجني عليها الشرطة بالواقعة.

اغتصاب تعدى جنسي قتل زوجة صديقه المعادى حدائق المعادي

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